Studiu: 57% dintre tineri vor să facă schimbări majore în stilul lor de viaţă pentru a salva planeta Sase din zece tineri cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani sunt foarte ingrijorati de amenintarile globale la adresa unei societati sustenabile, iar peste jumatate (57%) si-au aratat dorinta de a face schimbari drastice in stilul lor de viata pentru a salva planeta, arata un studiu global derulat de unul dintre cei mai importanti producatori mondiali de electrocasnice. Cercetarea realizata de Electrolux releva faptul ca, atunci cand au vorbit despre efectele unui comportament nesustenabil de care se tem cel mai mult, 34% dintre tineri au numit poluarea aerului, 31% pandemia iar 28% dezastrele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

