- Peste jumatate (55%) dintre parinții elevilor romani doresc revenirea la cursurile fața in fața, acordand cel mai crescut nivel de incredere acestui scenariu (4.6 puncte din 7), conform unui sondaj realizat de Ministerul Educației și Cercetarii, prin Unitatea de Cercetare in Educație din Cadrul Centrului…

- Partidele sau politicienii care opteaza pentru unirea cu Romania doresc lichidarea statului Republica Moldova și nu au dreptul sa activeze. Este opinia președintelui Igor Dodon, exprimata in cadrul unei ediții speciale la postul public de televiziune Moldova 1. “Nu le poți interzice oamenilor sa pledeze…

- Inainte de intrarea in scoala, elevii vor fi nevoiti sa treaca printr-un tunel care va pulveriza automat dezinfectant, iar traseele de intrare in scoala vor fi clar delimitate pentru a se evita aglomeratia. La inceputul fiecarei ore, profesorul de la clasa ii va informa pe elevi cu privire…

- Potrivit MS, ISJ/ISMB propune spre aprobare scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant in concordanta cu situatia epidemiologica la data de 7 septembrie, infrastructura si resursele existente in fiecare unitate de invatamant. AN SCOLAR 2020-2021: o clasa se inchide 14 zile…

- Infectiile anterioare cu virusurile care provoaca raceli pot antrena sistemul imunitar pentru a recunoaste si ataca virusul SARS-CoV-2 care provoaca COVID-19, conform unui nou studiu publicat la 4 august in revista Science, transmite joi Live Science, potrivit Agerpres. Acest studiu a ajuns la concluzia…

- Dintre cei 86.263 de copii care au unul sau ambii parinți plecați sa munceasca in afara țarii, 3.500 se afla intr-o situație suplimentara de vulnerabilizare, in sistemul de protecție speciala, transmite, vineri, Salvați Copiii.Pentru a preintampina separarea copiilor de familii, Organizația…

- Prima promotie de studenti la specializarea "Ordine si siguranta publica", specialitatea "anticoruptie", din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti, a ajuns la momentul absolvirii, iar cei mai tineri ofiteri anticoruptie isi vor prelua posturile, in structurile Directiei Generale…

- Primarul Dragoș Chitic a semnat astazi cu ASOCIEREA S.C. SWARCO TRAFFIC ROMANIA S.R.L. – S.C. SWARCO MIZAR S.R.L. – SWARCO Traffic Systems GmbH – S.C. ELECTROGRUP S.A. – S.C. URBAN SCOPE SRL contractul pentru realizarea Serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, precum și furnizarea…