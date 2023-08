Studiu: 5.000 de pași pe zi sînt de ajuns pentru a ne menține sănătatea De mult timp se spune ca 10.000 de pași pe zi este numarul magic de care aveți nevoie pentru a va menține in forma și sanatoși – dar un nou studiu arata ca mai puțin de 5.000 de pași ar putea fi suficient pentru a vedea un beneficiu, transmite BBC. Analiza a peste 226.000 de persoane din intreaga lume a aratat ca 4.000 de pași au fost suficienți pentru a incepe sa reduca riscul de a muri premat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

