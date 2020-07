Studiu: 47% dintre elevii din Romania au folosit doar telefonul mobil pentru participarea la cursurile online. Efectele negative ale izolarii din timpul pandemiei asupra copiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre copiii din Romania nu au acces la o tableta sau la un computer, singurele dispozitive care pot permite o participare reala la lecțiile online, arata un studiu facut de Salvați Copiii. Organizația „Salvați Copiii Romania” a lansat studiul „Impactul Crizei COVID-19 și al perioadei…

- La mai putin de 48 de ore dupa ce primarul general Gabriela Firea si-a pus in practica ideea ca autobuzele sa circule pe linia de tramvai a aparut o noua problema semnalata de clubferoviar.ro. S-a lipit mastic pe anvelopele autobuzelor Otokar cumparate in urma cu aproape doi ani de zile din…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat joi, 2 iulie, intr-o interventie televizata la B1TV ca a alocat resurse pentru a se face un sondaj in randul romanilor. Rezultatele au aratat ca 83% din populatie vrea sa isi petreaca vacantele si concediile din acest an in Romania. "Am facut un sondaj si…

- Organizatorii Geneva International Motor Show au anuntat luni ca evenimentul nu va avea loc in 2021, transmite Reuters. Potrivit acestora, majoritatea expozantilor contactati au spus ca probabil nu vor participa la un eveniment in 2021 si ca prefera ca acesta sa aiba loc in 2022.…

- Pandemia de COVID-19 "continua sa accelereze (...) ultimul milion de cazuri a fost semnalat intr-un interval de doar opt zile", a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferinta de presa, in format virtual, organizata de Emiratul…

- Ziare.com este pe locul doi in topul preferintelor romanilor privind publicatiile online pe care le citesc cel mai des, cu un procent de 31%. La o distanta foarte mica, se situeaza Stirile Pro Tv, pe locul unu, cu un procent de 32%, iar pe locul trei, dupa Ziare.com, se afla Digi24.ro, cu…

- Lovita de pandemie, Uber incearca sa reduca cheltuielile, operand concedieri si dand un exemplu personal prin CEO-ul Dara Khosrowshahi. Uber a anuntat ca va renunta la 3.700 de angajati cu norma intreaga, aproximativ 14% din forta de munca, pentru a reduce cheltuielile intr-o perioada in care…

- Economia germana va inregistra anul acesta un declin intre 6% si 7%, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), cel mai sever declin din 1950, a anuntat vineri revista Spiegel, transmit Reuters si Bloomberg. Redresarea ar urma sa se accelereze in 2021, cand PIB-ul celei mai…