Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente studii arata ca romanii sunt nerabdatori sa calatoreasca din nou, cei mai mulți avand deja planuri pentru concediu. Principalul motiv pentru care romanii iși doresc sa plece in concediu este stresul generat de restricțiile anti-pandemie impuse in ultimul an. Potrivit unui studiu realizat…

- Pe masura ce populația vaccinata crește, Europa incearca sa se deschida. Opt țari din Europa, printre care și Romania, ii scutesc de carantina și de testare pe cei care au fost complet imunizați. Comisia Europeana a propus introducerea unui certificat digital de vaccinare de la vara. Marea intrebare…

- Inainte de pandemie, 90% dintre oaspeții Hotelului Cișmigiu din București erau cetațeni straini. Luau micul dejun sus, pe terasa hotelului, așa cum se intampla la toate hotelurile mari și elegante din Europa. De sus, altfel ințelegi orașul in care ai venit și pe care vrei sa-l cunoști, scrie publicația…

- Recent, premierul Florin Citu a declarat ca a fost adoptat un proiect de lege prin care se abroga prevederile Legii 173 2020, referitoare la interzicerea, pe o perioada de doi ani, a vanzarii participatiilor detinute de stat la companii.In perioada 01 08 martie 2021, cotidianul ZIUA de Constanta a derulat…

- Sondaj efectuat pe platforma online Bestjobs Foto: Wikipedia.org Patru din zece femei sustin ca echilibrul între viata profesionala si cea personala s-a înrautatit în ultimul an de la declansarea pandemiei. Un sondaj efectuat de platforma de recrutare online Bestjobs…

- Producatorul de branzeturi Ferma cu Omenie din judetul Alba planuieste o investitie etapizata de 4,3 mil. euro in orasul Ocna Mures, prin care vizeaza o noua hala logistica pana in 2022 si o noua fabrica pana in 2025, a explicat Marius Bicu, general manager la Ferma cu Omenie, in cadrul emisiunii Investiti…

- Avocatul Toni Neacșu a prezentat statisticile Curții Europene privind Drepturile Omului, iar situația Romaniei este una alarmanta. Țara noastra se afla pe ultimul loc din randurile statelor care fac parte din UE și locul 43 din 47 din Europa. Avocatul arata cu degetul spre legislația haotica, acțiunile…

- Romania este țara cu cei mai mulți proprietari și cele mai aglomerate spații de locuit din UE. Romania e primul loc in Uniunea Europeana la capitolul case supraaglomerate. Ultimul raport Eurostat pe aceasta tema arata ca fiecarui roman ii revine in medie o camera, in vreme ce in țari precum Belgia sau…