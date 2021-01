In pofida incertitudinilor din 2020, numarul tranzactiilor IPO derulate la nivel global a continuat sa creasca, majorandu-se cu 19% pana la 1.363 de tranzactii, in timp ce valoarea capitalurilor atrase a crescut cu 29% pana la 268 miliarde de dolari, ceea ce indica faptul ca pietele de capital globale reprezinta in continuare o platforma prin care companiile au acces la capitalul public, arata un studiu realizat de firma de consultanta EY.



Regiunea Americii de Nord si de Sud a inregistrat cea mai mare crestere anuala atat in ceea ce priveste volumul, cat si valoarea tranzactiilor…