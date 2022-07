Stiri pe aceeasi tema

- ”In prima vara dupa ridicarea restrictiilor, atat angajatii, cat si angajatorii raman activi in cautari. Cel mai recent sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs arata faptul ca 65% dintre angajatii romani apeleaza la online pentru a identifica noi oportunitati profesionale. Dintre respondenti,…

- 2 candidati romani din 3 aplica online cand vor un job nou, iar 60% isi actualizeaza CV-ul doar cand se hotarasc sa-si schimbe jobul, desi si-ar dori sa primeasca oferte de la angajatori si cand nu aplica, arata un sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs, potrivit news.ro. Fii la…

- Tot mai multe voci susțin ca, nu peste mult timp, programul de lucru se va reduce de la 5 la 4 zile pe saptamana. Astfel, potrivit unui sondaj al platformei de recrutare online BestJobs, 78% dintre angajații romani ar vrea sa lucreze doar 4 zile pe saptamana și cred ca este un moment foarte bun pentru…

- ”Pe masura ce vacanta de vara se apropie, segmentul tinerilor din noua generatie devine tot mai activ si populeaza platforma de recrutare BestJobs, in cautare de internship-uri, joburi part-time sau sezoniere, care sa ii ajute in a capata experienta sau, cel putin, in a-si asigura o sursa de venit pe…

- Peste 37.300 de aplicari trimise pe platforma de recrutare BestJobs de catre brașoveni. Platforma de recrutare BestJobs a atins un nou record de 420.000 de oferte de angajare, cel mai mare volum de joburi active din ultimii doi ani si jumatate. In plus, numarul de candidati contactati cu o oferta de…

- Platforma de recrutare BestJobs a anuntat marti ca a atins un nou record de 42.000 de oferte de angajare, cel mai mare volum de joburi active din ultimii doi ani si jumatate, iar numarul de candidati contactati cu o oferta de angajare a crescut cu peste 30% fata de luna anterioara. „In ciuda…

- Platforma de recrutare BestJobs a anuntat marti ca a atins un nou record de 42.000 de oferte de angajare, cel mai mare volum de joburi active din ultimii doi ani si jumatate, iar numarul de candidati contactati cu o oferta de angajare a crescut cu peste 30% fata de luna anterioara, potrivit news.ro.”In…