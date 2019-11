Studiu: 1 sofer din 5 ar alege o masina electrica. Modelele diesel pierd teren

Stiri pe aceeasi tema

- Secția 7 Poliție Rurala Malini a fost sesizata sambata la 112 despre faptul ca, pe raza comunei Malini circula un autoturism al carui conducator auto pare sub influența alcoolului și era sa accidenteze un grup de muncitori. Polițiștii deplasați operativ la fața locului au stabilit faptul ca sambata,…

- Mai este doar un pas pana cand mașinile electrice vor fi accesibile și vor deveni o prezența obișnuita pe strazi, in timp ce mașinile pe motorina și pe benzina vor deveni istorie. Cercetatorii au anunțat o descoperire care va face revoluție in industria auto. Îngrijorarile legate de…

- O mașina a ajuns fara șofer in mijlocul strazii și a incurcat circulația, miercuri, in jurul amiezii, in centrul municipiului Alba Iulia. Cel mai probabil, conducatorul auto a uitat sa traga frana de mana. Incidentul a fost surprins miercuri, pe strada Mihai Viteazul din centrul municipiului Alba Iulia,…

- Circa 60% dintre dezvoltatori imobiliari se asteapta la cresteri de pana in 10% a pretului pe mp al locuintelor, in urmatorul an, conform unui studiu realizat de expozitia imobiliara Imobiliarium.

- In Romania inca se vand masini cu daune majore, intrucat majoritatea romanilor se limiteaza la verificarea kilometrajului si daca acesta se confirma nu trec mai departe la verificari tehnice sau de daunalitate. Din aceasta cauza, vanzarea unei masini cu o dauna majora ascunsa dar cu kilometri…

- Interesul fata de masinile electrice se situeaza la cotele cele mai inalte in Romania si Italia, unde 36% dintre respondentii chestionati in cadrul unui studiu realizat de E.ON si Kantar Emnid s-au pronuntat in favoarea autovehiculelor cu propulsie electrica, care releva si ca motoarele diesel cunosc…

- Ziarul Unirea (P) Mașina de tuns iarba pe benzina sau electrica? Avantajele și dezavantajele ambelor categorii Mașinile de tuns iarba sunt de multe feluri, dar daca e sa le imparțim in doua mari categorii, avem mașini de tuns iarba electrice și mașini de tuns iarba pe benzina. Care este diferența dintre…