Studiile aleșilor ieșeni. Ce secrete ascund diplomele acestora Scandalul diplomelor false care a zguduit anul trecut, in doua randuri, scena politica romaneasca ne-a determinat sa luam si noi la Iasi la verificat, macar statistic, studiile alesilor, fie ei parlamentari, fie reprezentanti de varf ai administratiei locale. Daca unii nu mai stiu cum sa se "impauneze" cu teancuri de diplome in CV-urile oficiale, altii, desi e nelegal, si-au trecut toate studiile "la secret". Unii, absolventi in zona privata, nici nu au mai mentionat institutia care le-a dat diploma. Seful PSD Iasi pare totusi cel mai secretos, in privinta doctoratului sau: nu ne-a oferit nici… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

