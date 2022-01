Stiri pe aceeasi tema

- Steven Gerrard, antrenorul echipei de fotbal Aston Villa, s-a infectat cu coronavirus si nu va putea asista, astfel, la urmatoarele doua meciuri din Premier League ale elevilor sai, a anuntat clubul din Birmingham pe contul sau de Twitter. Fostul capitan al echipei naționale de fotbal a Angliei, Steven…

- Companiile aeriene comerciale din intreaga lume au anulat peste 4.500 de zboruri in weekendul de Craciun . Valul tot mai mare de infecții cu COVID-19 cauzat de varianta Omicron a creat o mai mare incertitudine. Companiile aeriene din intreaga lume anuleaza mii de zboruri in acest Craciun din cauza variantei…

- Incepand din primavara anului viitor, curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) va fi pusa la dispoziția producatorilor romani in weekend pentru a putea sa-și vanda marfa, susține ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu. Modelul vine de la Olt, de unde de altfel se trage și ministrul,…

- Criza coronavirusului genereaza probleme politice și in Marea Britanie, unde premierul Boris Johnson este in centrul unui scandal, dupa difuzarea unei inregistrari video in care colaboratori apropiați fac glume pe seama unei presupuse petreceri de Craciun. Petrecerea ar fi fost organizata anul trecut,…

- Varianta Omicron se pare ca a dobandit cel puțin una dintre mutații prin preluarea unui fragment de material genetice la un alt virus, posibil de la cel care provoaca raceala obișnuita, susține un studiu recent. Fragmentul de material genetic nu a fost observat in nicio varianta anterioara a SARS-CoV-2,…

- Bjorn Ulvaeus si Benny Andersson au confirmat ca formatia ABBA se va destrama definitiv dupa lansarea viitorului album, intitulat „Voyage. Potrivit The Independent , una trecuta, cei doi membri ai trupei suedeze, alaturi de Agnetha Faltskog si Anni-Frid Lyngstad, si-au anuntat revenirea, dar si lansarea…

- Cea mai mare companie de taxiuri din Londra, Addison Lee Ltd., ofera un salariu de 5.000 de lire sterline (6.861 de dolari) pe luna, pentru un șofer. Scopul este sa recruteze soferi, in plina criza cu care se confrunta Marea Britanie, potrivit Bloomberg . Salariul este garantat pentru prima luna de…