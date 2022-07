Municipalitatea pregatește realizarea rețelelor de utilitați (apa, canalizare, electricitate, gaz, internet) pentru viitorul Spital regional de Urgența din Moara de Vant. In acest scop primarul Mihai Chirica a semnat un contract pentru realizarea unui studiu privind aceste utilitați. Documentația va fi realizata in cel mult patru luni de SC Design Project Solution SRL pentru o suma de 149.940 lei. Proiectul Spitalului Regional de Urgența din orașul nostru a ramas in continuare cel mai avansat din cele trei spitale de acest tip care vor fi construite in Romania (alaturi de Cluj și Craiova), iar…