Fara o diversificare a surselor de venit la pensionare, viitorul romanilor va fi unul extrem de trist, atenționeaza Asociația pentru Pensii Administrate Privat din Romania (APAPR). Concret, pensia oferita de stat nu va mai putea fi susținuta nici macar la actualul nivel, oricum redus, in condițiile in care populația imbatranește pe an ce trece, iar natalitatea este in continua scadere. Guvernul Romaniei și-a expus public intenția de a atrage cat mai mulți cotizanți catre sistemul de pensii de stat, in detrimentul fondurilor private.