Studii CLASIFICATE despre ce înseamnă fenomenul migrației: DEZASTRU! Documente legate de pericolul “fenomenului migraționist” se afla la dispoziția Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, fiind fie elaborate de specialiștii acestui minister, fie transmise acestuia de alte instituții ale statului. Documentele privind efectele destabilizatoare ale emigrației au in acest moment caracter clasificat (strict secret sau secret), dar se are in vedere, la un moment dat, declasificarea lor. Aceasta situație este sugerata de o recenta hotarare de guvern, aprobata de premierul Viorica Dancila, referitoare la “categoriile de informații clasificate secrete de stat, elaborate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

