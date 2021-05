Stiri pe aceeasi tema

- Desi inca au varste fragede, sase studenti de la Universitatea Tehnica din Iasi se pot lauda deja cu un drum al performantei in stiintele exacte. La ultimul concurs international la care au participat au cucerit o medalie de aur, una de argint si patru medalii de bronz.

- Bucurestiul a trecut de 43% din populatia eligibila vaccinata, a anuntat marti medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare. La polul opus, judetele Giurgiu, Botosani si Suceava ocupa ultimele 3 locuri in tara in privinta ratei de acoperite vaccinala.

- Tenismanul moldovean Radu Albot a urcat patru poziții in clasamentul mondial și este acum pe locul 77. Compatriotul nostru a jucat ultima data in calificarile turneului de la Madrid , insa a fost invins de italianul Lorenzo Musetti.

- Boxerul mexican Saul "Canelo" Alvarez a unificat centurile WBO, WBA si WBC la categoria supermijlocie, invingandu-l prin abandon inainte de repriza a 9-a pe englezul Billy Joe Saunders, sambata la Arlington (Texas), in fata a 70.000 de spectatori, transmite AFP. Alvarez era campionul mondial WBA si…

- Handbalista Cristina Neagu a urcat pe primul loc in topul marcatoarelor Ligii Campionilor, dupa victoria echipei CSM Bucuresti cu TSKA Moscova, scor 32-27, in turul sferturilor competitiei. Citește și: Cristina Neagu reacționeaza, dupa ce a fost acuzata de tentativa de blat: Ma feresc de polemici…

- Bucurestiul se mentine in topul zonelor cu cele mai multe infectari, cu 1.031 cazuri noi depistate in ultimele 24 de ore si un total de 144.559 imbolnaviri. Pe locul 2 se afla judetul Ilfov cu 379 cazuri noi, iar pe locul 3 judetul Timis cu 324 cazuri noi.

- Romania s-a clasat pe locul 15 in topul celor mai poluate tari din Europa, in 2020, iar capitala București a ocupat poziția 51 la nivel mondial din acest punct de vedere, intr-o ierarhie in care conduce Delhi, India, releva cele mai noi date centralizate in platforma globala privind

- Studentul care s-a aruncat in urma cu cateva clipe de pe caminul studențesc in care locuia era cunoscut pentru consumul de droguri. Potrivit Antena 3, baiatul se afla in sevraj, iar la fața locului a fost adusa o tanara cunoscuta pentru a-l convinge sa coboare.