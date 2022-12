Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse platește deja dobanzile subvenționate pentru creditele solicitate in programele „Student Invest” și „Family Start”, a precizat ministrul social-democrat, intr-o postare pe contul sau de Facebook.In doar o luna, bancile au primit solicitari de…

- Guvernul Romaniei a adoptat OUG 95/2022 privind programele guvernamentale „StudentInvest” și „FamilyStart” derulate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse (MFTES). In Ordinul nr. 2.534/20.809/2022, publicat in Monitorul Oficial nr. 951 BIS din data de 29.09.2022, au fost aprobate…

- Fondul Roman de Contragarantare SA (FRC) a semnat cu Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton – ADAA un protocol de colaborare și promovare comuna a activitaților lor și a programelor guvernamentale cu scopul diseminarii informațiilor utile in randul antreprenorilor și beneficiarilor…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Crizele suprapuse din ultimii ani au avut si vor avea, cu sigurnta, si in perioada urmatoare, implicatii majore asupra populatiei la nivel mondial. Desi, pe glob, s-a depasit cifra de opt miliarde de oameni, in zona Europei, populatia a scazut simtitor in ultimele…

- Adrian-Ioan Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, in calitatea sa de presedinte al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania a participat luni, 7 noiembrie, la reuniunea extraordinara a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta,…

- De aproape un an de zile, Gabriela Firea mimeaza zi de zi ca este ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, fapt pentru care nici pana azi nu are un sediu al ministerului pe care-l pastorește. Ministerul fantoma al Gabrielei Firea unde se plimba documentele prin București PUTEREA a semnalat…

- Normele de aplicare ale programelor Family Start și Student Invest, prin intermediul carora cei interesați pot obține pana la 75.000 lei, respectiv 50.000 lei, au fost publicate in Monitorul Oficial, ceea ce inseamna ca bancile care se vor inscrie in programe vor putea sa ofere celor interesați, din…