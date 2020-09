Studenţii vor putea cumpăra bilete de tren şi online De la 1 octombrie, studentii vor putea cumpara bilete de tren si online, nu doar de la casele de bilete. Pentru a beneficia de acest serviciu, un student trebuie sa-si faca un profil de utilizator pe pagina de internet a companiei CFR Calatori. Este o decizie care-i ajuta atat pe cei care frecventeaza invatamantul superior, dar si pe reprezentantii cailor ferate, dupa cum ne-a declarat Dan Costescu, directorul general al societatii. Dan Costescu: Este vorba despre o facilitate oferita studentilor de a putea cumpara si online. Pana acum erau obligati sa mearga la casele de bilete din statii si… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

