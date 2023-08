Stiri pe aceeasi tema

- Varsta pana la care studentii beneficiaza de tarif redus la calatorie cu trenul si metroul creste de la 26 de ani la 30, prevede un proiect al Ministerului Educatiei pus astazi in dezbatere publica. Principalele modificari privind facilitațile studenților la transportul intern feroviar și cu metroul…

- Aventura unui copilaș in varsta de doar 5 ani, din Fetești, Ialomița, a ajuns in atenția polițiștilor. Acesta ar fi vrut sa ajunga la plaja, ca urmare ar fi urcat intr-un tren cu destinația Constanța. Din cate s-a aflat, a pornit la drum fara sa le spuna parinților ce avea de gand. Copilul in varsta…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. s-au casatorit in 2018 și au impreuna un baiețel, pe Alexandru. Cei doi au decis ca pentru moment sa nu ii arate chipul in mediul virtual, insa, aceștia posteaza totuși imagini cu el in timpul unor activitați.Partenera de viața a lui Ștefan Banica Jr. nu evita sa posteze…

- Vești bune pentru studenții din Romania. Daca in prezent au o reducere de 50% pentru biletele de tren, aceasta urmeaza sa creasca la 90%. A fost majorata și varsta pana la care reducerea se acorda, respectiv 30 de ani.

- Reducerea acordata studenților la calatoria cu trenul a fost extinsa la 90% iar varsta crescuta pana la 30 de ani Reducerea acordata studenților la calatoria cu trenul a fost extinsa la 90%, iar varsta pana la care acestea se acorda a fost majorata la 30 de ani, au transmis recent reprezentanții Autoritatii…

- Reducerea acordata studentilor la calatoria cu trenul a fost extinsa la 90%, iar varsta pana la care acestea se acorda a fost majorata la 30 de ani, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Șeful Guvernului a mers cu metroul, marți dimineața. A vrut sa-și plateasca „biletul” folosind telefonul, doar ca ar fi aparut o problema și nu a reușit sa faca acest lucru. Ca urmare, a folosit o cartela cu doua calatorii. Ajuns la Ministerul Transporturilor, unde a avut o intalnire de lucru cu ministrul…

- Numarul minim de calificative sau note acordate elevului la o disciplina de studiu pentru anul scolar 2022-2023 este de doua iar situatia scolara anuala a elevilor, pe clase, poate fi incheiata fara ca aceasta sa fie validata de catre consiliul profesoral din unitatea de