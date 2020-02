Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a trimis vineri la Monitorul Oficial ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate, sustin surse politice pentru Adevarul. Documentul contine si articolul contestat puternic de PSD si de UDMR, prin care cetatenii vor putea vota la alegerile parlamentare la orice sectie de vot,…

- Ludovic Orban considera ca „e o problema secundara” daca OUG-urile emise in ședința de marți aveau avize sau nu, important fiind sa fie publicate in Monitorul Oficial, deoarece sunt „extrem de importante”. El a zis ca prin aceste acte, Guvernul a rezolvat situații aparute in urma unor decizii CCR”.„Ordonanța…

- Schimbarile multiple pe care operatorii de telefonie mobila și partenerii acestora ar fi trebuit sa le implementeze, pâna la 1 ianuarie 2020, pentru colectarea datelor celor care cumpara cartele telefonie preplatite sunt adevaratele motive pentru care Guvernul a decis prin ordonanța de urgența…

- Guvernul a decis, luni, in sedinta, prelungirea pana la 31 martie 2020 a termenului pana la care operatorii de telefonie mobila pot vinde cartele preplatite fara a solicita date cu caracter personal. Executivul a adoptat, in acest sens, o ordonanta de urgenta, care a fost introdusa pe ordinea de zi…

- Guvernul a abrogat OUG 23/2017, care se refera la plata defalcata a TVA, printr-o Ordonanța de Urgența publicata luni in Monitorul Oficial.Potrivit documentului, prevederile Ordonanței vor intra in vigoare de l februarie 2020. "(3) Incepand cu data publicarii prezentei ordonanțe de…

- Guvernul a abrogat Ordonanța din 2017 privind plata defalcata a TVA, conform unei Ordonanțe de Urgența publicata în Monitorul Oficial. Aceasta va intra în vigoare pe data de întâi a celei de-a doua luni urmatoare publicarii acestei Ordonanțe, ceea ce înseamna ca de la 1…

- Guvernul promite extinderea programului „Masa calda in scoli” la 100 de scoli din toata țara. Programul a fost aplicat timp de trei ani doar pentru 50 de școli din țara. Masura va fi luata prin Ordonanta de Urgenta, potrivit unui proiect pus in dezbatere de Ministerul Educatiei și Cercetarii. Programul…