ISU Galati: Comunicat de presa -Dioxidul emanat in procesul fermentarii poate fi fatal

COMUNICAT DE PRESA ATENTIE LA PERICOLUL DIN BECI Dioxidul emanat in procesul fermentarii poate fi fatal. . In aceasta perioada, cand mustul fierbe in butoaie, beciurile devin periculoase pentru gospodari. De vina este gazul emanat… [citeste mai departe]