Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cei 20.000 de studenți maghiari care invața in strainatate, doar un sfert sunt siguri ca se vor intoarce in Ungaria dupa terminarea studiilor, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanța financiara Blochamps Capital, scrie Budapest Business Journal. Sistemul de invațamant superior…

- Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, a declarat ca autoritatile trebuie sa dea atributii primariilor sa faca controale in caminele de batrani private. Declarația primarului Florentin Pandele in legatura cu ancheta din caminele de batrani private„Cei care au gresit trebuie sa raspunda. Nu…

- In perioada 1 iulie – 30 septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare institutie de invatamant superior privata din Romania, organizeaza Admitere in anul universitar 2023 – 2024 la unul din cele 36 de programe de Licenta si 23 de programe de Masterat in cele 5 centre universitare din Bucuresti,…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale deschide inscrierile pentru cea de-a doua ediție a Bootcamp STS, școala de vara IT&C dedicata studenților din facultațile cu profil tehnic din Romania și Republica Moldova. Bootcamp STS va avea loc in perioada 28 august – 03 septembrie 2023, in județul Brașov, iar…

- Cel mai mare festival de flori din țara are loc zilele acestea la București, in cadrul West Side Flower Fest. West Side Flower Fest, cel mai mare festival de flori din Romania, are loc in perioada 9-11 iunie, pe o suprafața de 43.000 mp atat in Parcul Drumul Taberei, cat și pe o parte din Bd. Drumul…

- Școala 9 a facut o analiza a taxelor școlilor private care au obținut cele mai bune rezultate la Evaluarea Naționala. Potrivit studiilor internaționale, prețurile nu sunt departe de cele din alte capitale europene. Numarul școlilor private din sistemul de invațamant preuniversitar aproape ca s-a dublat…

- Societatea Studenților in Medicina din București și-a premiat studenții și colaboratorii, in cadrul Galei Societații Studenților in Medicina, organizata pe 8 mai, primul eveniment de acest gen. In acest an, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu p

- Institutul de Stiinta Weizmann din Israel are „usa deschisa” pentru studenti si cercetatori din Romania, a declarat joi pentru Agerpres presedintele institutiei, prof. Alon Chen, aflat intr-o scurta vizita la Bucuresti pentru a pune bazele unui program special de burse pentru tinerii cu rezultate „excelente”…