Studenții timișoreni reprezintă Universitatea de Vest la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași Studenții specializarii Artele spectacolului – Actorie in limba germana din cadrul Facultații de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara incep anul universitar in forța, prin participarea la cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași, care se desfașoara in perioada 1 – 9 octombrie 2022 sub genericul […] Articolul Studenții timișoreni reprezinta Universitatea de Vest la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de muzica de orga TimOrgelFest se desfașoara in perioada 2 – 29 octombrie 2022 la Timișoara, Lugoj și Reșita. Aflat la a XXII-a ediție, festivalul cuprinde 12 recitaluri de orga, doua recitaluri de orga și trompeta, doua recitaluri de muzica sacra, și 4 concerte educative pentru…

- Teatrul Luceafarul Iași organizeaza in perioada 1-9 octombrie 2022 cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar – FITPT 2022. Tema festivalului de anul acesta este Conflict-Confruntare și se desfașoara live (in sala și in aer liber) și online radiofonic, iar programul…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” este, din nou, invitat la festivalurile internaționale de gen din țara. Astfel, spectacolul „Viața de chibrit”, regia Radu Dinulescu, va fi prezent pe scenele festivalurilor din Timișoara, Iași și Cluj-Napoca, dupa urmatorul program: 4 octombrie 2022, orele 12:00 – Festivalul…

- Proiectul „Seri de Teatru și Muzica la Pontul Euxin”, ediția a IV-a, a ajuns la final. Publicul a putut sa se bucure, vineri, de un spectacol de muzica și poezie din Constanța, intitulat „Un suflet cat o mie”. Sambata, studenții Facultații de Arte din cadrul Universitații „Ovidius” din Constanța au…

- "Seri de teatru si muzica la Pontul Euxin", editia a IV a este un proiect organizat de Asociatia culturala pentru tineret si copii Art Theatre, in colaborare cu Universitatea "Ovidius" din Constanta, Facultatea de Arte, si finantat de Primaria Municipiului Constanta. In data de 18.08.2022, a avut loc…

- Sambata, 20.08.2022, studenții Facultații de Arte din cadrul Universitații „Ovidius” din Constanța prezinta, in Parul Tabacarie, spectacolul de teatru „Badaranii”, o comedie clasica in trei acte. Este un spectacol in care trei barbați iși deranjeaza nevestele cu toanele lor, doar ca, la fel ca in viața…

- Avand in vedere Hotararea de Guvern nr. 976/03.08.2022 pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, incepand cu data de 3 august 2022, noua denumire a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului…

- Un nou studiu israelian a ajuns la concluzia ca expunerea la soare mareste apetitul barbatilor, dar nu si pe cel al femeilor. In cazul barbatilor, expunerea la soare activeaza o proteina care semnalizeaza organismului sa produca un hormon ce stimuleaza pofta de mancare. In cazul femeilor, un al treilea…