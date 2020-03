Studentii si rezidentii de la medicina vor fi recrutati de miercuri pentru lupta cu pandemia de Covid-19

Secretarul de stat Raed Arafat anunta - intr-o conferinta de presa - o serie de masuri de recrutare a elevilor si studentilor din sistemul de invatamant sanitar, dar si a medicilor rezidenti, in vedere mobilizarii lor in lupta cu coronavisrului.



Iata principalele masuri anuntate de Raed Arafat:



- Chiar de miercuri, 18 martie, rezidentii in medicina de urgenta, ATI si boli infectioase - in cazul in care nu lucreaza deja in astfel de servicii medicale - trebuie sa se prezinte pana la ora 12.00 la centre de indrumare pentru a fi incadrati in garzi in aceste specialitati



