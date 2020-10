Studenţii şi elevii îşi pot cumpăra biletele de tren online şi prin automatele de vânzare Studentii si elevii isi pot procura legitimatiile de calatorie cu trenul atat online, cat si prin automatele de vanzare, se arata intr-un comunicat de presa al CFR Calatori, transmis vineri AGERPRES. Guvernul a aprobat in sedinta de joi, data de 8 octombrie 2020, in urma demersurilor Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) si la initiativa CFR Calatori, modificarea H.G. nr. 42/2017 prin care studentii si elevii isi pot procura online si prin automatele de vanzare legitimatiile de calatorie cu trenul. Potrivit sursei citate, studentii si elevii care doresc eliberarea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

