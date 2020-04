Studenții, scoși din campusul Tudor Vladimirescu începând cu data de 18 mai Astfel, pe 28 aprilie, Politehnica ieseana a stabilit modul in care se vor desfasura examenele, cum vor fi sustinute examenele de diploma si chiar si cum va fi organizata admiterea la facultati. Un alt aspect important decis marti priveste modalitatea prin care studentii cazati in campusul universitar al Politehnicii se vor putea decaza. In acest sens, TUIASI a realizat un plan detaliat cu privire la momentul in care se vor face decazarile si ce masuri de protectie trebui (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

