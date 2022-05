Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Conferinței Naționale a Comunitații ,,Educație pentru Științe", care se deruleaza in cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava in aceste zile, joi a fost deschisa in Atriumul din corpul E al instituției o expoziție intitulata MOBEE- Expozitia Mobila despre ...

- Saptamanalul Jupanu` a pregatit o ediție speciala dedicata, in principal, adolescenților și tinerilor. Cu sprijinul Facultații de Istorie și Geografie din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava se ofera o serie de raspunsuri la intrebarile pe care elevii și studenții, și nu doar ...

- Un important eveniment cultural, desfașurat in mediul online, va avea loc joi, 24 martie, incepand cu ora 14.00, in cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava. Webinarul international „Ferestrele imprevizibilului", derulat in cadrul proiectului "Spatiul ...

- Studenții și profesorii din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava s-au implicat de la inceputul conflictului militar din Ucraina in sprijinul persoanelor refugiate care ajung pe teritoriul Romaniei, iar prin implicarea conducerii USV au fost efectuate șapte transporturi cu ...

- Peste 500 de voluntari, studenti ai Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava (USV), dar si profesori, ofera asistenta celor care pleaca din Ucraina din cauza razboiului, informeaza institutiei de invatamant superior, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peste 500 de voluntari, studenti ai Universitatii ‘Stefan cel Mare’ din Suceava (USV), dar si profesori, ofera asistenta celor care pleaca din Ucraina din cauza razboiului, informeaza institutiei de invatamant superior. ‘In prezent, peste 500 de voluntari, studenti ai USV, dar si profesori, ofera asistenta…

- Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava primește studenți din Ucraina Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava primește studenți din Ucraina, refugiați din cauza razboiului. Ei pot opta pentru oricare…

- Tinerii cercetatori ai Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava au ocupat locuri fruntașe la competiția naționala de „Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)", dedicata tinerilor cercetatori, doctori in stiinte, care doresc sa isi dezvolte o cariera profesionala in ...