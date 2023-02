Studenții români proiectează zone sustenabile în patru orașe din țară Studenții romani proiecteaza zone sustenabile in patru orașe din țara. Competiția RESPO CITY, Ediția 2023! Conform regulamentului, studenții vor proiecta un centru de colectare al deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), pe unul dintre cele patru situri propuse, in orașele Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și București. Acolo populația va putea sa aduca echipamentele electrice și electronice ieșite din uz, pentru a fi colectate corespunzator, urmand ca acestea sa ajunga apoi in zonele de reciclare, inlaturand astfel pericolul de a polua mediul inconjurator. Zona de colectare a DEEE-urilor… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

