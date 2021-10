Stiri pe aceeasi tema

- Echipa universitații din București, formata din trei studenți, a reușit sa surclaseze universitați de top precum Harvard și Masachussets, urcand astfel in clasamentul internațional, in fața Universitații Cambridge.University of BucharestSilver MedalistsProblem D: Gene Folding First to Solve Problem…

- Una dintre principalele griji ale persoanelor care doresc sa urmeze o cariera in IT -tineri dar nu neaparat este legata de limbajul de programare mai "usor", mai "cautat" sau mai "de viitor", in care "trebuie" sa se specializeze. De ce am folosit ghilimele? Intrucat nu exista un anumit limbaj…

- Klaus Iohhanis a zburat in Statele Unite ale Americii cu mare stil. Avionul privat de lux Falcon8X este unul extrem de luxos. Cat a costat inchirierea avionul cu care Klaus Iohannis a mers in New York ”Președintele Romaniei a zburat duminica, 19 septembrie, din București spre New York via Sibiu cu un…

- Deputatul Alexandru Muraru, reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, anunta ca i-a informat pe omologii sai din Uniunea Europeana, Statele Unite ale Americii si Israel despre "noul plan al partenerilor de guvernare…

- Alexandru Mihai coordoneaza activitatea de vanzare a uneia dintre cele mai mari companii imobiliare din țara. Investițiile de anul acesta sunt de peste 200 milioane de euro, in proiecte rezidențiale și hoteliere de lux. In anul 2017, Alexandru Mihai a realizat cea mai scumpa tranzacție din București…

- Afganistan: Romanii evacuați povestesc despre situația dramatica din Kabul Foto: MApN. 15 români evacuați din Afganistan au ajuns ieri cu bine acasa, în țara, la finalul unei operațiuni complicate, care a durat câteva zile și în care au fost implicate multe instituții,…

- „Romanii au dreptul sa știe adevarul!I-am solicitat Procurorului General al Romaniei, Dnei. Gabriela Scutea, sa faca lumina in cazul numirii și exercitarii mandatului de Prim-ministru al Romaniei de catre Florin Cițu, condamnat penal de o instanța din Statele Unite ale Americii.De asemenea, am facut…

- ”Zitec, lider pe piata de IT & digital marketing din Romania, specializat in dezvoltarea de solutii si servicii de transformare digitala, a inregistrat o cifra de afaceri de 7,4 milioane de euro in prima jumatate a anului 2021, in crestere cu aproximativ 60% fata de aceeasi perioada a anului precedent”,…