CFR Calatori anunța ca elevii vor avea in continuare gratuitate la transportul pe calea ferata, dar reducerile acordate studenților se anuleaza pana cand Guvernul va adopta o HG in concordanța cu noile legi ale Educației. "CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 3 septembrie 2023, ora 00:00, vor fi abrogate, partial, prevederile Legii educatiei […]