Studenții pot reveni la orele online! Ministrul Educației anunță universitățile că va emite un OUG în acest sens Dupa mai multe zile in care studenții au protestat vizavi de decizia ministrului Educației Sorin Cimpeanu de revenire la orele fizice, acesta din urma a transmis o nota catre universitați prin care le anunța ca va emite o Ordonanța de Urgența prin care va confirma posibilitatea desfașurarii orelor online pana la finaul anului universitar. Anunțul a fost facut de Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești Romanești (ANOSR). „Dupa aproape 3 saptamani, Ministerul Educației cedeaza in fața inevitabilului și in fața solicitarilor studenților: recunoașterea posibilitații desfașurarii activitații… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a transmis vineri o nota prin care a anunțat universitațile din țara ca va emite o Ordonanța de Urgența prin care va permite desfașurarea cursurilor online pe durata acestui an universitar.

- Universitațile vor putea preda online incepand de anul viitor, spune ministrul Educației, care a declarat pentru Edupedu.ro ca pentru ca aceste cursuri online sa fie recunoscute și finanțate de stat trebuie ca ARACIS sa elaboreze standarde de calitate care sa prevada ponderea lor, „diferențiat in funcție…

- Ministerul Educației a transmis, vineri, o nota prin care anunța universitațile ca urmeaza sa emita o Ordonanța de Urgența prin care se pot continua cursurile online pe durata anului universitar in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Educației a transmis vineri, 25 martie, o circulara prin care a informat universitațile ca va emite o Ordonanța de Urgența astfel incat predarea online sa poata continua in facultați și de anul viitor, dar numai dupa ce „Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior va…

- Ministerul Educatiei a transmis o nota prin care a anuntat universitatile ca vor putea desfasura in continuare cursurile in modul online pe durata acestui an universitar, anunta Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). "Dupa aproape 3 saptamani, Ministerul Educatiei cedeaza…

- Elevii cu afecțiuni cronice pot continua școala și online pana la sfarșitul semestrului al doilea, anunța ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Tinerii din Ucraina se pot inscrie la facultațile din Romania, in orice moment doresc, chiar și fara acte de studii, fara taxa, pe locuri bugetate de Ministerul Educației sau de universitați, potrivit unui ordin de ministru semnat miercuri, 2 martie. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, miercuri…

- "Ministerul Educației, la solicitarea Inspectoratului General Pentru Situații de Urgența, a transmis repartizarea pe județe pentru primul lot de teste rapide pe baza de saliva (10 milioane de teste) pentru a putea fi utilizate incepand de saptamana viitoare (cea de-a doua saptamana a semestrului 2),"…