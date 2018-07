Stiri pe aceeasi tema

- Compania care administreaza reteaua de metrou a Capitalei, Metrorex, a anuntat ca studentii pot beneficia din 1 iulie de o reducere de 50% a preturilor la cartelele de metrou de 2 si 10 calatorii si la abonamentele saptamanale, transmite News.ro . ”Studentii vor beneficia de reducere de 50% si pentru…

- Parcarea mașinii in centrul Capitalei ar putea costa 10 lei pe ora, potrivit noilor tarife aprobate joi de Consiliul General al Municipiului București. In prezent, pentru o ora de parcare se platește 1,5 lei. Potrivit proiectului CGMB, care a fost aprobat cu 31 de voturi pentru și doua impotriva, in…

- Noile reglementari GDPR privind protecția datelor personale, dar și amenințarile la securitatea digitala ar putea crea un nou instrument de asigurare financiara – asigurarea cibernetica. Președintele Autoritații Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, atrage atenția la infrastructurile…

- Metrorex a anunțat, vineri, ca stația de metrou Piața Victoriei nu va fi inchisa pe perioada desfașurarii mitingului PSD. „Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura…

- RATB a reluat, incepand de vineri 1 iunie 2018, serviciul liniei turistice Bucharest City Tour (tip Hop-On-Hop-Off) cu patru autobuze double-decker, se arata intr-un comunicat al regiei. Autobuzele vor circula zilnic, la intervale de 20-25 de minute, pe traseul cuprins intre Piața Presei si Piața Unirii.…

- Procurorii DIICOT Timișoara deruleaza miercuri 16 mai, 36 de percheziții domiciliare, dintre care 33 in jud.Timiș și 3 in jud.Caraș-Severin intr-un dosar de trafic de droguri in randul studenților de la Facultațile de Medicina și Drept din Timișoara. Anchetatorii au stabilit faptul ca, la inceputul…