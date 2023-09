Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, CFR elibereaza legitimatii de calatorie cu gratuitate/reducere pentru elevi. In curand și pentru studenți CFR Calatori a anuntat ca incepand de astazi, duminica, elibereaza legitimatii de calatorie cu gratuitate/reducere doar pentru elevi, nu si pentru studenti, relateaza mediafax.ro. CFR…

