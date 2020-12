Studenții mureșeni se pregătesc de Hackathon Astazi au inceput Zilele UMFST, un eveniment care marcheaza anul acesta și cei 75 de ani de invațamant medical de la Targu-Mureș. Manifestarea cuprinde conferințe științifice, atat ale doctoranzilor și tinerilor doctori cat și ale cercetatorilor universitații, conferințe online cu invitați precum dr. Dumitru Prunariu, primul cosmonaut roman dar și webinarii educative. Studenții sunt așteptați […]... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

