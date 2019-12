Stiri pe aceeasi tema

- Decanul Facultatii de Medicina Dentara din Iasi, Norina Forna, a anuntat, astazi, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii presei, ca isi va depune candidatura pentru functia de rector al Universitatii de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa. Ea a precizat ca doreste sa continue proiectele demarate…

- Ieri s-a desfasurat, la Iasi, cea de-a treia zi a Summit-ului Mondial Francofon pe teme de Invatamant, Cercetare si Cooperare in domeniul Sanatatii, intitulat „Telemedecine dans l"univers francophone", derulat sub egida AUF - Agence Universitaire Francophone, si prezidat de profesor Norina Forna, decan…

- 'Desi am fost in contact cu reprezentanti ai tuturor institutiilor implicate si ni s-au promis solutii, acestea nu au aparut, fiind doar o tragere de timp pana la agravarea problemei, ceea ce am prevestit ca se va intampla si s-a intamplat in urma motiunii de cenzura. Nu este normal sa afectam viata…

- In calitate de Decan al Facultatii de Medicina Dentara din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, doamna profesor se implica permanent, atat in viata comunitatii, prin asistenta medicala stomatologica acordata persoanelor fara posibilitati financiare si a celor cu dizabilitati…

- Federatia Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania (FASMR), Federatia Asociatiilor Studentilor Farmacisti din Romania (FASFR) si Federatia Studentilor in Medicina Dentara din Romania (FSMDR) isi exprima nemultumirea fata de amanarea datei...

- Decanul Facultatii de Medicina Dentara din cadrul UMF "Gr.T. Popa" din Iasi, Norina Consuela Forna, presedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din Iasi, a declarat joi presei ca in Romania exista un mare deficit de asistenti medicali stomatologi potrivit Agerpres. "Avem 1.500 de medici dentisti…