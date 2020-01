Studenții londonezi regretă votul Brexit Trei studenți de la London School of Economics s-au prezentat și la mitingul Parlament Square - Adam din Durham, Emma din Utah și Kameron din Detroit. Niciunul dintre ei nu este în favoarea Brexit-ului, relateaza BBC .



&"Este destul de greu sa nu te simți învins&", spune Kameron.



Adam afirma ca a avut în vedere plecarea din țara, dar adauga &"Ce rost are?&". El spune: "Se întâmpla și ne va modela viitorul."



Emma este de parere ca majoritatea oamenilor din jurul ei se opun Brexit-ului. &"Oamenii care nu sunt de acord cu noi au teoritizat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

