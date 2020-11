Stiri pe aceeasi tema

- Primele ordine de repartizare a studentilor voluntari care se vor alatura cadrelor medicale aflate in prima linie, responsabile in continuarea ingrijirilor medicale care se impun pacientilor infectati cu noul coronavirus, au fost semnate marti, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. „Cu sprijinul…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ,,George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, a informat vineri, 20 noiembrie, ca un numar de 264 de studenți, inclusiv studenți internaționali din cadrul UMFST și-au exprimat opțiunea de a lucra voluntari…

- Studenții la Medicina vor fi implicați in lupta impotriva COVID. Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta referitoare la implicarea studentilor de la facultatile de medicina in tratarea bolnavilor de COVID.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri seara, ordonanta care permite studentilor din anii terminali de la facultatile de Medicina sa desfasoare activitati de voluntariat in spitale COVID-19. "Pentru a intari eforturile de combatere a raspandirii COVID-19 si pentru a ajuta personalul aflat…

- Este oficial! Studenții la Medicina vor putea lucra in spitalele COVID. Anunțul a fost facut miercuri seara, de secretarul de stat in Ministerul de Interne Raed Arafat. Au fost stabilite deja contacte in acest sens cu anumite universitați.

- Absolventii si rezidentii primesc drept temporar de libera practica si vor putea lucra direct cu cei infectati. Iar studentii sunt chemati sa se inscrie intr-un program de voluntariat, pentru a lucra in spitale. Vor primi in schimb cate 2.500 de lei pe luna. Odata cu prelungirea starii de alerta cu…

- Starea de alerta s-a prelungit cu înca 30 de zile, dar chiar și așa, nu s-au introdus noi restricții. Totuși, s-a introdus ceva nou pentru viitorii medici români, mai exact, o plata de 2.500 lei pe luna pentru cei care…

- Ministrul ucrainean al sanatații, Maksim Stepanov, a admis posibilitatea ca studenții la medicina și medicii rezidenti sa fie implicați in lupta impotriva coronavirusului. Potrivit ministrului, acestia vor putea lucra sub supravegherea medicilor. „Avem o situație foarte tensionata in ceea ce priveste…