Stiri pe aceeasi tema

- Printre altele, se stabilesc cote pentru primirea profesionistilor, se ofera mai multe locuri pentru studentii straini si se desfiinteaza tabere ilegale de refugiati."Vrem sa redobandim controlul asupra politicii noastre pentru imigratie", a declarat prim-ministrul presei. "Asta inseamna ca atunci…

- Cooperarea dintre Europa și China în ceea ce privește reducerea emisiilor cu efect de sera va fi "decisiva", potrivit declarațiilor de marți ale președintelui francez Emmanuel Macron, dupa ce administrația Trump a completat actele necesare pentru retragerea SUA din Acordul de la Paris,…

- Presedintele Adunarii Generale din Franta, Richard Ferrand, aliat apropiat al sefului statului, Emmanuel Macron, a fost inculpat în noaptea de miercuri spre joi, la Lille, pentru "obtinere ilegala de beneficii", într-un caz de favoritism

- Presedintele Adunarii Generale din Franta, Richard Ferrand, aliat apropiat al sefului statului, Emmanuel Macron, a fost inculpat in noaptea de miercuri spre joi, la Lille, pentru "obtinere ilegala de beneficii", intr-un caz de favoritism fata de o companie de asigurari de sanatate pe care a condus-o,…

- Cei doi sefi de stat au discutat despre recentul schimb de prizonieri intre Ucraina si Rusia, calificat drept 'o importanta actiune umanitara', intr-un comunicat al Kremlinului, si au cazut de acord asupra faptului ca a oferit un impuls inaintea unui summit al asa-numitului 'grup Normandia' - din…

- In timpul conversatiei telefonice, cei doi lideri au convenit sa continue planurile de a organiza un summit in asa-zisul format Normandia, care include Franta, Germania, Rusia si Ucraina, pentru solutionarea conflictului ucrainean, a spus Steffen Seibert.Presedintele francez Emmanuel Macron…

- Boris Johnson se va afla joi la Paris, dupa Berlin, miercuri, cu scopul declarat de a «obliga» Uniunea Europeana sa revina asupra acordului Brexit negociat de Theresa May. Un document guvernamental secret, al carui conținut a ajuns in posesia ziariștilor, prevede o evoluție catastrofala in cazul plecarii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in ''recompunere'', transmite AFP.…