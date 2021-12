Studenții fierb: Guvernanții joacă alba-neagra ANOSR acuza guvernanții ca joaca alba-neagra pe subiectul creșterii burselor studențești. Faptul ca membrii coaliției de guvernare joaca alba-neagra pe subiectul creșterii subvenției pentru bursele studenților nu poate decat sa demonstreze faptul ca studenții nu par sa conteze in ochii decidenților. Aparent orice este mai important pentru guvernanți decat sprijinirea generației actuale de tineri care va crea forța de munca calificata in viitor. Aceasta realitate este, desigur, total asincrona fața de declarațiile guvernanților. De aproape un an de zile ne aflam intr-o situație care frizeaza absurdul.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

