- Luni, dupa pranz, pe DN 57, in apropiere de Lațunaș, jud. Caraș-Severin, a avut loc un accident rutier. Un autoturism al carui șofer nu a adaptat viteza la condițiile unui drum alunecos s-a rasturnat in afara parții carosabile. Șoferul a fost ranit. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „intensificari ale vantului cu rafale care vor depași 120…130 km/h, zapada spulberata, vizibilitate redusa”. Sunt vizate zonele de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din județele Bihor, Arad, Hunedoara și Timis, valabila pana marți la ora 12:00. In intervalul luni ora 12:00 – marți ora 12:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Negru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pe termen scurt, care anunța „intensificari ale vantului cu viteze care vor depași la rafala 90-100 km/h, transport de zapada care va determina scaderea vizibilitații, ninsoare viscolita”. Alerta vizeaza zonele de munte de peste…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, din judetul Arad, au depistat 26 de cetateni din India, Pakistan și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera...

- A venit iarna in vestul țarii! Ninge viscolit la Straja, iar județele Caraș-Severin și Hunedoara sunt sub o avertizare nowcasting. Meteorologii au emis, vineri dupa-amiaza, o Cod portocaliu de vant puternic si viscol, ce vizeaza zonele inalte din judetele Hunedoara si Caras-Severin, in urmatoarele ore.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anticipeaza „intensificari ale vantului cu viteze de peste 110-120 km/h, temporar ninsoare viscolita”. Alerta pe termen scurt este valabila astazi, pana la ora 20.00, și vizeaza zona de munte de peste cota 1.800 de metri…

- Ampla operațiune a procurorilor DIICOT și polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara , in aceasta dimineața, cand structura anti-mafia organizeaza acțiuni in toata țara, sub numele de cod ”Ziua Z”. Forțele de ordine au descins in peste 60 de locații din Timiș, Caraș Severin și Arad pentru a-i ridica…