- Joi, 27 octombrie, incepand cu ora 18:00, in sala A01, Universitatea de Vest din Timișoara va invita la un un panel inedit despre cultura organizațiilor și importanța colaborarii: Brandul de angajator și construirea unui climat de inovație in organizații. Ideile care schimba lumea se gasesc in culturi…

- Clasamentul Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) pentru anul 2023 include 20 de universitați din țara, in cadrul topului ce cuprinde 1799 de universitați de elita de la nivel mondial. Majoritatea universitaților romanești incluse in ediția 2023 a clasamentului THE WUR, inclusiv…

- Muzeul Național al Banatului organizeaza, in colaborare cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, expoziția „Incursiuni in istoria medicinei timișorene”, care va fi deschisa la bastionul Theresia din Timișoara. Expoziția face parte din seria evenimentelor organizate pentru…

- Studenții specializarii Artele spectacolului – Actorie in limba germana din cadrul Facultații de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara incep anul universitar in forța, prin participarea la cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași, care se…

- Suspectat ca și-a bransat ilegal o casa din Braila la reteaua de electricitate, fostul senator Catalin Boboc si-a anuntat, marti seara, demisia din Partidul Național Liberal. “Pentru a nu politiza o situatie personala care va fi lamurita si pentru a nu crea in vreun fel presiune, am decis sa imi dau…

- Sorin Cimpeanu a anuntat ca a decis, ”din proprie initiativa”, sa demisioneze din functia de ministru al Educatiei. Fusese acuzat ca ar fi plagiat, intr-un curs de specialitate, 92 de pagini din munca a doi profesori de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti.

- Manager interimar la Muzeul Satului Banațean. Fostul manager și-a dat demisia. Muzeul Satului Banațean din Timișoara are, incepand de astazi, manager interimar, in persoana conf. dr. Dorel Micle, cadru didactic universitar și cercetator la Universitatea de Vest din Timișoara...

- Avand in vedere Hotararea de Guvern nr. 976/03.08.2022 pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, incepand cu data de 3 august 2022, noua denumire a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului…