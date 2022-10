Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID Timiș) impreuna cu reprezentanții Casei de Cultura a Studenților din Timișoara, vor realiza o dubla activitate de informare-conștientizare in randul cetațenilor cu privire la gestionarea deșeurilor și a protejarii mediului inconjurator. Activitatea se va realiza in Complexul Studențesc din Timișoara, sub sloganul „Eco City”, in data de 21 […] Articolul Studenții din Timișoara, dar nu numai, așteptați de ADID la „Eco City” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .