Studenții din Galați au construit catamaranul „Green Cat”, care colectează peturile de pe Dunăre O echipa de studenți și profesori de la Centrul de Cercetare in Arhitectura Navala, din cadrul Facultații de Inginerie Navala de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați a lansat la apa, sambata, prototipul catamaranului „Green Cat”, care a fost construit pentru a curața apele curgatoare, dar și lacurile de acumulare sau de agrement, de insulele de peturi care se formeaza in special primavara, poluand aceste ape prin creșterea conținutului de microplastice. Dispozitivul este o unitate plutitoare autonoma (UPA) și a fost realizat in cadrul Programului „Dunarea fara Plastic”, coordonat de Asociația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

