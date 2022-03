Studenţii din Craiova strâng produse pentru refugiaţii ucraineni Studentii craioveni s-au alaturat initiativelor de ajutorare a refugiatilor din Ucraina. Este vorba despre initiativa Centrului de Dezvoltare din Craiova CRAIOVA4UCRAINA, careia i s-au alaturat Conventia Organizatiilor Studentesti, prin asociatiile membre, si Casa de Cultura a Studentilor. Cei care vor sa ajute persoanele din Ucraina care vin in Romania cu alimente, produse de ingrijire personala si nu numai o pot face la urmatoarele puncte de colectare din Craiova: Casa de Cultura a Studentilor si caminele studentesti 3,6,7 si 10. Voluntarii vor transporta lucrurile stranse la granita cu un tir… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

