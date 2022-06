Studenţii de la UPG Ploieşti, în concurs pentru promovarea imaginii instituţiei N.D. Conducerea UPG Ploiești i-a provocat pe studenți la o competiție inedita. Este vorba despre un concurs pentru promovarea imaginii institutiei in care invata, studenții fiind invitați sa trimita un clip de prezentare a universitații ploieștene. In realizarea clipului, cei care il vor concepe vor trebui sa țina cont de urmatoarele condiții: durata sa fie intre 30 – 60 de secunde; sa surprinda specificul universitații; sa fie apropiat de aspirațiile și stilul generației din care aceștia fac parte. Conform condițiilor impuse de catre conducerea UPG Ploiești, termenul limita expira astazi, clipul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

