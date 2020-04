Studenţii de la Politehnică înfruntă coronavirusul. Distribuie pachete cu alimente și medicamente persoanelor în vârstă Voluntarii au primit pana in prezent mai bine de 100 de apeluri de la persoane din Iasi carora le-au achizitionat cele necesare de la magazinele din imprejurimi. De asemenea, studentii au deschis si o linie de urgenta care poate fi apelata de catre toti cei care nu pot sa isi achizitioneze singuri cele necesare sau care, daca ar merge, ar risca expunerea si imbolnavirea. Cei care doresc sa ceara sprijin pot face acest lucru gratuit la 0800.800.254, unde vor lua lega (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) a emis prima autorizație de utilizare de urgența pentru un test de coronavirus care cauta anticorpi in sange.Acest tip de test, numit test serologic, ar putea identifica infecțiile cu coronavirus din trecut, deși poate fi mai puțin eficient la identificarea…

- Cativa studenti din Iasi au renuntat la timpul liber si au decis sa se puna la dispozitia comunitatii. Tinerii livreaza hrana, medicamente si mult optimism celor aflati in categoriile de risc. Studentii nu sunt doar curieri, ci, in contextul starii de urgenta din Romania, tin locul copiilor sau nepotilor…

- Primarul comunei Daraști, Sorin Țicu, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca avand in vedere noile masuri de combatere a raspandirii noului coronavirus Covid-19 și interzicerea persoanelor varstnice de a parasi domiciliul, primaria este la dispoziția tuturor persoanelor care se afla in aceasta situație…

- Cei care sunt singuri, nu au posibilitați materiale și nici cum sa iasa la cumparaturi sunt ajutați de autoritați cu pachete de alimente de baza. Banii au fost alocați de la Guvern catre primarii, iar de distribuit se ocupa voluntarii.

- Un transport cu 176 de pachete care conțin alimente de stricta necesitate, donate de filiala Alba a Crucii Roșii Romane, a ajuns in aceasta dimineața la Aiud. Acestea sunt destinate persoanelor considerate vulnerabile, in fața extinderii epidemiei de COVID-19, din Municipiul Aiud și vor fi distribuite…

- In Alba Iulia, angajați ai primariei și voluntari livreaza persoanelor varstnice din oras pachete cu alimente de baza și medicamente. Cei care au peste 65 de ani pot primi la ușa locuinței cele necesare, pentru asta fiind nevoie doar sa solicite ajutorul, noteaza Rador.ro. Persoanele care au peste 65…

- Reprezentantii Primariei Alba Iulia si ai partenerilor voluntari vor livra persoanelor varstnice care solicita acest lucru pachete cu alimente de baza sau medicamente de care au nevoie pentru a putea trece cu bine peste perioada de izolare.

- Pentru a nu avea motiv de a ieși din casa, Primaria Municipiului Focșani, prin Direcția de Asistența Sociala, sprijina focșanenii cu varsta de peste 65 de ani, precum și toate persoanele aflate in izolare la domiciliu. In fiecare zi lucratoare, batranii singuri ce au nevoie de ajutor in aceasta perioada…