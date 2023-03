Stiri pe aceeasi tema

- Lupșe Dorina – președinte al Uniunii Locale a Asociațiilor Locative Arad (ULAL) Arad – a emis un comunicat de presa prin care aduce informații despre... The post ULAL Arad, despre sprijinul la incalzire in sistemul centralizat pentru 2023 appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Primavara anului 2023 si-a intrat in drepturi de la 1 martie din punct de vedere calendaristic si va incepe din 21 martie din punct de vedere astronomic, moment la care are loc echinoctiul de primavara. Dar si din punct de vedere astral, caci atunci va fi debutul noului an astrologic. Energia iernii…

- Studenții de la Facultatea Medicina Veterinara din cadrul Universitații Tehnice a Moldovei (UTM) vor beneficia de condiții de studii mai bune. In acest scop, a fost inființat un Centru medical veterinar universitar, care a fost dotat cu echipamente și utilaje pentru diagnosticul și tratamentul diverselor…

- Cea mai importanta instituție din domeniul siguranței naționale, CSAT, este vinovata de apariția statului paralel. Dezvaluirea a fost facuta de fostul șef al SIE, gen.(r) Silviu Predoiu, intr-un interviu la Radio Guerrilla . Fostul șef al SIE mai face o afirmație care ar trebuie sa zguduie din temelii…

- Omul care aduce vestea: Vrei sa inveți sa canți la chitara? Se fac inscrieri la Casa de Cultura a Studenților Iași! Studenții care urmeaza cursurile universitare in Iași se pot inscrie, pana pe 20 februarie 2023, la cursuri artistice gratuite. Bogdan Crucianu, director la Casa de Cultura a Studenților…

- CES se deosebeste de alte show-uri tech prin abundenta de automobile pe care le etaleaza. Uneori pare sa fie chiar un show auto. Nu a fost o exceptie CES 2023, unde Sony a prezentat primul sau automobil, cunoscut sub numele de Afeela si dezvoltat alaturi de Honda. Afeela va fi pus in vanzare in 2025…

- Studenții de la Universitatea de Stat din Moldova cu frecvența redusa au creat o petiție prin care solicita ca sesiunea de iarna sa fie in regim online in continuare. Petiția a fost semnata de peste 700 de persoane. „Unul din motivele de baza ar fi ca majoritatea studenților s-au bazat pe faptul ca…

- Cum va arata viitorul indepartat din punct de vedere energetic? Accentul se va pune aparent pe energia electrica, dupa cum se vede de exemplu in industria producatoare de mașini. Benzina și motorina nu mai sunt sustenabile pentru automobile, viitorul fiind electric. In acest moment, cam toți producatorii…