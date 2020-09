Pelicanul comun si pelicanul cret, specii iconice pentru Delta Dunarii

Acesti uriasi migratori cuibaresc, se odihnesc si se hranesc in Delta Dunarii atat in partea romana cat si in cea ucraineana .Pelicanul comun Pelecanus Onocrotalus si pelicanul cret Pelecanus crispus sunt specii iconice pentru Delta Dunarii. Ei pot cantari pana… [citeste mai departe]