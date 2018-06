Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 124 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice.

- Echipa de organizare a Programului de Internship al Guvernului, coordonata de secretarul de stat Oana Pintilei, s-a intalnit astazi cu studenți ai Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și ai Academiei de Studii Economice. Intalnirile vor continua atat in universitați din București,…

- Artistul Horia Brenciu se va intalni cu tinerii din șase centre universitare din țara, in cadrul celei de-a treia ediții a evenimentului „Cum m-am recrutat? Povești cu mine și despre tine”. Principalele subiecte care vor fi abordate in cadrul discuțiilor ...

- Din program: Managerul Teatrului de Vest Resita, Florin Ionescu, va citi un mesaj de Ziua Mondiala a Teatrului; Criticul Gheorghe Jurma va vorbi despre poezia lui Nichita Stanescu; Invitat special al serii, prof. Doina Danet, din Bocsa, fosta colega de facultate cu Nichita Stanescu; Studentii…

- Valoarea burselor studentilor doctoranzi inmatriculati la studii universitare de doctorat, finantate de la bugetul de stat, la forma de invatamant cu frecventa, a fost majorata, incepand cu luna martie, potrivit unui ordin semnat de ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, informeaza AGERPRES .…

- Ministerul Educatiei Nationale a majorat, prin ordin de ministru, bursele studentilor doctoranzi inmatriculati la studii universitare de doctorat finantate de la bugetul de stat, la 1.550 de lei pentru studentii doctoranzi din anii I si II si la 1.800 de lei pentru cei din anii III si IV. „Ministrul…

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a emis ordinul prin care a fost majorat cuantumul burselor pentru studenții doctoranzi inmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat. Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a semnat ordinul nr. 3.329, potrivit caruia…

- O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat, in cadrul unui concurs IT de 24 de ore, un scaun inteligent cu sase senzori, care il avertizeaza pe ocupant ca are o postura incorecta la birou sau ca a stat prea mult in pozitia sezand, transmite corespondentul MEDIAFAX.