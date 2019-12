Studentii cu abilitati antreprenoriale ar putea primi fonduri europene pentru a-si lansa o afacere in domenii de varf

Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea cu doua miliarde de lei a bugetului Ministerului Educației genereaza un nou scandal intre Putere și Opoziție. In timp ce Florin Cițu, ministrul de Finanțe, spune ca e vorba de un proiect nesemnat, Ecaterina Andronescu – fost ministru al Educației in Cabinetul Dancila – susține ca totul era…

- Dezvaluire. P h-online.ro a intrat in posesia tuturor contractelor pe care Dan Barna, prin firma Grupul de Consultanța pentru Dezvoltare DCG SRL, le-a avut, in calitate partener și solicitant, cu Ministerul Fondurilor Europene. Potrivit informațiilor primite de la Ministerul Fondurilor Europene, in…

- Mecanismul derularii proiectelor era clar: banii de la Uniunea Europeana veneau prin Ministerul Fondurilor Europene, ajungeau la Consiliul Judetean Alba, de aici la firma lui Dan Barna si la entitațile create pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile sau cu dizabilitați. Din contractul cu…

- Dan Barna, liderul Uniunii Salvati Romania, a intrat in politica in 2016, cand partidul, pe atunci condus de Nicusor Dan, intra in Parlament, la alegerile parlamentare. Dupa succesul de la europarlamentare, cand USR a reusit aproape sa egaleze PSD-ul, la voturi, acesta a fost desemnat, in alianta cu…

- Noua Comisie Europeana ne va aloca mai putini bani pentru infrastructura, iar acestia vor fi directionati catre constructia Autostrazii Sibiu - Pitesti, a declarat secretarul de stat in Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Mihaela Toader.

- Putinii bani alocati pentru infrastructura Romaniei de catre Comisia Europeana in viitorul exercitiu bugetar vor fi directionati catre proiectul autostrazii Pitesti-Sibiu, a declarat...

- "Adevarul despre Dan Barna". Sub acest titlu a publicat RiseProject o ampla investigatie privind trecutul si averea lui Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la Presedintia Romaniei. Cateva contraste: Antreprenorul de succes Dan Barna duce in spate o serie lunga de eșecuri care au costat…

- Ministrul Fondurilor Europene si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, au verificat luni stadiul lucrarilor la noua linie a statiei de epurare a apelor uzate si a incineratorului de namol, parte a proiectului de mediu cu finantare europeana 'Finalizarea Statiei de epurare Glina, reabilitarea…