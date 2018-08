Stiri pe aceeasi tema

- Incidentele violente care au avut loc vineri seara la protestul din Piata Victoriei au provocat o disputa intre presedintele Klaus Iohannis, principalele partide de opozitie, dar si Guvern si coalitia PSD-ALDE, fiecare aruncand vina pentru modul in care au fost gestionate violentele in tabara celuilalt.

- Comunicatul premierului: Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm acțiunile violente produse in București, vineri seara, desfașurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații civice. Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violențele au fost provocate gradual de catre…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, revine cu precizari dupa violențele de ieri din Piața Victoriei."In Ianuarie 2012 am acuzat Guvernul Boc pentru faptul ca a generat violenta intre protestatari si jandarmi / intre 2012-2015 am avut grija ca in Romania niciun protestatar si niciun jandarm…

- Violentele de la protestul din Piata Victoriei ar fi putut fi provocate si de agitatori ai fortelor de ordine. Ipoteza este avansata de un jandarm rezervist, care spune ca fortele de ordine recurg adesea la o astfel de stratagema, pentru a justifica, ulterior, interventia in forta.

- Europarlamentarul Mircea Diaconu a declarat sambata, la Antena 3, ca violentele petrecute de la protestul de vineri seara din Piata Victoriei nu au parut spontane, iar cei care au atacat jandarmii aveau comportamentul unor trupe paramilitare si „baietii aceia cam semanau intre ei“.

- Potrivit acestuia, 70 dintre cele 452 de persoane au fost transportate la spital, iar 11 dintre ele sunt jandarmi. "Printre ei se afla si colega noastra batuta cu bestialitate, al carei diagnostic de prezentare la unitatea militara a fost de suspiciune fractura de coloana cervicala", a afirmat…

- Evenimentele din Piata Victoriei de la aceasta ora se succed cu repeziciune. Violentele escaladeaza asa ca au inceput sa fie luate masuri. Una dintre ele se refera la decizia Metrorex de a inchide statia de metrou Piata Victoriei, incepand cu ora 20:00, trenurile urmand sa treaca prin aceasta statie…

- Zeci de mii de membri PSD se afla sambata seara in Piata Victoriei, la cel mai mare miting politic pe care l-au pregatit partidele de guvernamant PSD-ALDE. Imbracati in alb, oamenii protesteaza fata de “abuzurile din justitie”. Gabriela Firea: Bine ati venit de buna voie la Bucuresti. Trebuie sa ne…