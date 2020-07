Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a anuntat aplicarea de noi masuri pentru studentii din Uniunea Europeana, aplicabile dupa iesirea Marii Britanii din UE. Astfel, acestia vor trebui sa plateasca taxe mari de scolarizare de la inceputul anului universitar 2021.Studentii internationali ce studiaza in universitatile…

- Studenții din toate țarile Uniunii Europene, cu excepția Irlandei, nu vor mai beneficia de tarifele reduse aplicate studenților din Anglia, nici de accesul la imprumuturi pentru studenți, beneficii de care aveau parte cat timp Marea Britanie era membra a UE, au confirmat oficial autoritațile de la…

- Mai precis cu armata Chinei. Este vorba de primul plan prin care ar putea fi blocat accesul unor studenti chinezi in Statele Unite. Studentii chinezi sunt cel mai mare grup strain de studenti din...

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa anuleze vizele a mii de studenti si cercetatori chinezi aflati in Statele Unite care au legaturi directe cu universitati afiliate armatei Chinei, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times, anunța MEDIAFAX.Este vorba de primul…

- „Decizia dezastruoasa a Beijingului este doar una dintr-o serie de acțiuni care submineaza fundamental autonomia și libertațile Hong Kongului și insași promisiunea Chinei facuta poporului din Hong Kong in declarația comuna sino-britanica, un tratat sub egida ONU”, a declarat Pompeo. Afirmația secretarului…

- China a avertizat Marea Britanie sa nu dezvolte „un nou Razboi Rece” intre Est si Vest prin atitudinea sa cu privire la modul in care tara din Asia a gestionat pandemia. Ambasadorul chinez la Londra a acuzat politicienii britanici de otravirea relatiilor cu Beijingul, acuzindu-i ca sint depedenti de…

- China a avertizat Marea Britanie sa nu dezvolte un nou „Razboi Rece” intre Est si Vest prin atitudinea sa cu privire la modul in care tara din Asia a gestionat pandemia. Ambasadorul chinez la Londra a acuzat politicienii britanici de otravirea relatiilor cu Beijingul, acuzandu-i ca sunt depedenti de…